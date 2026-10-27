/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/மது போதையில் வாலிபர் தற்கொலை
ADDED : அக் 26, 2026 10:09 PM
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சிங்கபெருமாள் கோவில்: கொண்டமங்கலம் கிராமத்தில், மதுபோதையில் மூர்த்தி, 23 என்ற வாலிபர் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
சிங்கபெருமாள் கோவில் அடுத்த கொண்டமங்கலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மூர்த்தி, 23. இவர் நேற்று (அக்.,25) இரவு அதே பகுதியை சேர்ந்த நண்பர்களுடன் அமர்ந்து மது அருந்தியுள்ளார். பின், அவர்கள் சென்றதும், மது போதையில் இருந்த மூர்த்தி புளியமரத்தில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். சிங்கபெருமாள் கோவில் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, தற்கொலை யா அல்லது நண்பர்களுடன் ஏற்பட்ட பிரச்னையில் நடந்ததா என்பது குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.