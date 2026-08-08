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காட்டுப்பாக்கத்தில் மரங்கள் வெட்டப்பட்டதாக குற்றசாட்டு: வனத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை

காட்டுப்பாக்கத்தில் மரங்கள் வெட்டப்பட்டதாக குற்றசாட்டு: வனத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை

UPDATED : ஆக 08, 2026 02:52 AM

ADDED : ஆக 07, 2026 07:13 PM

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UPDATED : ஆக 08, 2026 02:52 AM ADDED : ஆக 07, 2026 07:13 PM

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மறைமலைநகர்:காட்டுப்பாக்கம் கால்நடை ஆராய்ச்சி நிலையத்தில், மரங்கள் வெட்டப்பட்டதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டை அடுத்து செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் நேற்று, ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பொத்தேரி அடுத்த காட்டுப்பாக்கத்தில் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலையின் கால்நடை ஆராய்ச்சி நிலையம் உள்ளது. இந்த வளாகத்தில் கோழி, ஆடு, மாடு உள்ளிட்ட வகைகளுக்கு பண்ணை ஆராய்ச்சி கூடம் மற்றும் கால்நடைகளுக்கு பசுந்தீவனம் உள்ளிட்டவை பயிரிடப்பட்டு வருகிறது.

இதை சுற்றியுள்ள காலி இடங்களில் பல்வேறு வகையான மரங்கள் வளர்ந்துள்ளன. இந்நிலையில், இந்த வளாகத்தில் உள்ள 200 சந்தன மரங்கள் மற்றும் 300 தேக்கு மரங்கள் சட்டவிரோதமாக வெட்டப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.

இதையடுத்து செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன், மாவட்ட வன அலுவலர் பால்வே கிரிஷ் ஹரிபா ஆகியோர் நேற்று சம்பவ இடத்தில்

ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

அப்போது கால்நடை ஆராய்ச்சி நிலைய அதிகாரிகளிடம் விசாரணை நடத்தினர். தொடர்ந்து செங்கல்பட்டு, தாம்பரம் வனச்சரகத்தை சேர்ந்த 10க்கும் மேற்பட்ட வனத்துறை அதிகாரிகள் வளாகத்தில் சோதனை நடத்தினர்.



இதுகுறித்து வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:

இந்த வளாகத்தில் சந்தன மரம் இருந்தற்கான எந்த தடயமும் இல்லை. விசாரணைக்கு பின், கால்நடை ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் எந்த மரங்களும் வெட்டி விற்பனை செய்யப்படவில்லை.

வனத்துறை மட்டுமின்றி கால்நடை துறை, வருவாய் துறை அதிகாரிகளும் நேரில் வந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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