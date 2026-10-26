புயல் பாதுகாப்பு மையங்களை சீரமைக்க ரூ.1.21 கோடி ஒதுக்கீடு
புயல் பாதுகாப்பு மையங்களை சீரமைக்க ரூ.1.21 கோடி ஒதுக்கீடு
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 04:24 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை
நடவடிக்கையாக புயல் பாதுகாப்பு மையங்களை சீரமைக்க 1.21 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், வடகிழக்கு பருவமழையையொட்டி முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம், செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் தலைமையில் நேற்று நடந்தது.
இந்தக் கூட்டத்தில் கலெக்டர் வீரப்பன் பேசியதாவது:
பருவ மழையின்போது, பல்வேறு துறைகளின் பணிகளையும், வெள்ள அபாயத்தை குறைக்க மாவட்டத்தில் 31 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு பகுதிக்கும், ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர்கள், தாசில்தார்கள், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் என 11 துறை அலுவலர்கள் மண்டல குழு உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்
பெருங்களத்துார், பீர்க்கண்கரனை, மேற்கு தாம்பரம் மற்றும் இரும்புலியூரில் கட்டன் கவர் கால்வாய் கட்டுமான பணி 85 சதவீதம் முடிவடைந்துள்ளது.
ஊரப்பாக்கம், கூடுவாஞ்சேரி, சிங்கபெருமாள்கோவில் ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்காத வகையில் வடிகால்வாய்களை துார்வார, ஆணையத்திற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மாவட்டத்தில் உள்ள இரண்டு பல்நோக்கு பாதுகாப்பு மையம் மற்றும் எட்டு புயல் பாதுகாப்பு மையங்களை சீரமைக்க 1.21 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அவை பருவமழைக்கு முன் சீரமைக்கப்படும்.
பருவமழை காலங்களில் காய்ச்சல் உள்ளிட்டவற்றிற்கு தேவையான மருந்துகளை இருப்பு வைத்துக்கொள்ள மருத்துவ துறைக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கடலோர வட்டங்களான, திருக்கழுக்குன்றம், திருப்போரூர், செய்யூர் ஆகிய பகுதிகளில் முதல் நிலை தன்னார்வலர்களுக்கு பேரிடர் பயிற்சினை ஒருவார காலத்திற்குள் வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கலெக்டர் பேசினார்.