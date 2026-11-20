UPDATED : நவ 20, 2026 07:50 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:48 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு, மக்கான் சந்து பகுதியில் அம்மன் சிலை திருடு போன விவகாரத்தில், இருதரப்பு மோதிக்கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
செங்கல்பட்டு நகராட்சிக்கு உட்பட்ட மக்கான் சந்து பகுதியை சேர்ந்தவர் மகேஷ்வரி, 40. இவர், தன் வீட்டின் அருகே இருந்த வேப்ப மரத்தில் அம்மன் சிலையை வைத்து வழிபாடு நடத்தி வந்துள்ளார். இதற்கு, அருகில் வசிப்போர் வேப்ப மரத்தில் இருந்த, அம்மன் சிலையை அகற்ற வேண்டும் என, மகேஸ்வரியிடம் கூறியுள்ளனர். மீண்டும் மகேஸ்வரி அம்மனுக்கு பூஜை செய்துள்ளார். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு அம்மன் சிலை திருடு போனது. இந்நிலையில், மகேஸ்வரி அப்பகுதி மக்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு, தகராறு செய்துள்ளார். இதனால், இருதரப்புக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. தகவலறிந்து வந்த செங்கல்பட்டு நகர போலீசார் இருதரப்பு மீதும் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.