அங்கன்வாடி மையம் சேதம் இடித்து அகற்ற வேண்டுகோள்

UPDATED : நவ 01, 2026 06:56 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:54 PM
சித்தாமூர்: சிறுவிளம்பாக்கம் கிராமத்தில் சேதமடைந்த அங்கன்வாடி மையத்தை இடித்து அகற்ற வேண்டும் என, குழந்தைகளின் பெற்றோர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
சித்தாமூர் அடுத்த நெற்குணம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட சிறுவிளம்பாக்கம் கிராமத்தில் 300க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இப்பகுதியில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்தில் 15 குழந்தைகள் பயின்று வருகின்றனர்.
மேலும், கர்ப்பிணியர் மற்றும் பாலுாட்டும் தாய்மார்கள் என 20 பேர் இணை உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து பரிசோதனையால் பயனடைந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், அங்கன்வாடி கட்டடம் சேதமடைந்து இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது. இதனால், அங்கு பயிலும் மாணவர்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாக உள்ளது. மழை காலத்தில் கட்டடத்தின் உள்ளே தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து வருவதால் குழந்தைகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
எனவே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, குழந்தைகளின் நலன் கருதி சேதமடைந்த அங்கன்வாடி மையத்தை இடித்து அகற்றி புதிதாக அமைக்க வேண்டும் என, பெற்றோர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.