ராயமங்கலம் கிராமத்தில் அங்கன்வாடி மையம் திறப்பு

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ADDED : நவ 03, 2026 07:54 PM
திருப்போரூர்: ராயமங்கலம் கிராமத்தில் 20 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், புதிதாக கட்டப்பட்ட அங்கன்வாடி மையம் நேற்று திறக்கப்பட்டது.
திருப்போரூர் அடுத்த முள்ளிப்பாக்கம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பூண்டி, ராயமங்கலம் ஆகிய கிராமத்தைச் சேர்ந்த, 30 குழந்தைகள் ராயமங்கலம் கிராமத்தில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்தில், பயின்று வருகின்றனர்.
ஏற்கனவே இருந்த கட்டடம் பழுதடைந்ததால், மாற்று கட்டடத்தில் தற்காலிகமாக அங்கன்வாடி மையம் செயல்பட்டு வந்தது. அங்கு போதிய இடவசதி இன்றி குழந்தைகள் அவதிப்பட்டு வந்தனர்.
இதனால், புதிதாக அங்கன்வாடி மையம் கட்ட வேண்டும் என, குழந்தைகளின் பெற்றோர் கோரிக்கை வைத்தனர்.
இதையடுத்து, ஆதர்ஷ் கிராம யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் 20 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், புதிதாக அங்கன்வாடி மையம் கட்டப்பட்டது. அனைத்து பணிகளும் முடிவடைந்த நிலையில், நேற்று முதல் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது.