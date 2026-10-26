/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ஆட்சீஸ்வரர் கோவிலில் அன்னாபிஷேகம் விமரிசை
ADDED : அக் 25, 2026 09:17 PM
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அச்சிறுபாக்கம்: அச்சிறுபாக்கத்தில் உள்ள இளங்கிளி அம்மன் உடனுறை ஆட்சீஸ்வரர் கோவிலில் அன்னாபிஷேகம், நேற்று விமரிசையாக நடந்தது.
அச்சிறுபாக்கத்தில் தொண்டை நாட்டு சிவ ஸ்தலங்களில், புகழ்பெற்ற இளங்கிளி அம்மன் உடனுறை ஆட்சீஸ்வரர் கோவில் உள்ளது.
இக்கோவில் ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது.
ஐப்பசி மாத பவுர்ணமியை ஒட்டி அன்னாபிஷேகம் வழிபாடு இன்று (அக்.,25) விமரிசையாக நடந்தது.
500 கிலோ அரிசி சாதம் மற்றும் காய்கறி, பழவகைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு, மஹா தீப ஆராதனை காண்பிக்கப்பட்டது.
இதில், ஏராளமான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.