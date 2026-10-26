/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/கனகபுரீஸ்வரர் கோவிலில் அன்னாபிஷேகம் விமரிசை
ADDED : அக் 25, 2026 08:47 PM
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செய்யூர்: ஐப்பசி மாத பவுர்ணமியை முன்னிட்டு, முகையூர் கனகபுரீஸ்வரர் கோவிலில், அன்னாபிஷேக விழா இன்று (அக்.,25) விமரிசையாக நடந்தது.
செய்யூர் அடுத்த முகையூர் கிராமத்தில் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் பழமையான சொர்ணாம்பிகை உடனுறை கனகபுரீஸ்வரர் கோவில் உள்ளது. இங்கு மஹாசிவராத்திரி, பிரதோஷம், தேய்பிறை அஷ்டமி, சங்கடஹர சதுர்த்தி உள்ளிட்ட விஷே ச நாட்களில் சிறப்பு பூஜை நடத்தப்படுவது வழக்கம்.
ஆண்டுதோறும் ஐப்பசி மாத பவுர்ணமி அன்று அன்னாபிஷேகம் நடப்பது வழக்கம. அதன்படி, கனகபுரீஸ்வரர் கோவிலில் இன்று மாலை அன்னாபிஷேகம் விமரிசையாக நடந்தது. இதில் முகையூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த ஏராளமானோர் சுவாமியை தரிசித்தனர்.