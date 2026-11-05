/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/போதை பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 08:16 PM
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செய்யூர்: திருவாதுாரில் அரசு பள்ளி மாணவ – மாணவியர் நேற்று, போதை பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி நடத்தினர்.
பவுஞ்சூர் அருகே உள்ள திருவாதுார் ராமசுவாமி தையல்நாயகி அரசு மேல்நிலை பள்ளி உள்ளது. இப்பள்ளியில் பயிலும் மாணவ – மாணவியருக்கு, போதை பொருள் பயன்பாட்டினால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து அணைக்கட்டு போலீசார் விளக்கம் அளித்தனர்.
அப்போது, சக பள்ளி மாணவர்கள் மது மற்றும் போதை பழக்கங்களால் பாதிக்கப்பட்டால் தயங்காமல் பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்களிடம் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என போலீசார் அறிவுறுத்தினர்.
அதை தொடர்ந்து மாணவ – மாணவியரின் போதை பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது.