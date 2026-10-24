வரலாற்றுச் சின்னங்களை விபரிக்கும் ‘ரீல்ஸ்’ போட்டி தொல்லியல் துறை அறிவிப்பு
வரலாற்றுச் சின்னங்களை விபரிக்கும் ‘ரீல்ஸ்’ போட்டி தொல்லியல் துறை அறிவிப்பு
UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:06 PM
மாமல்லபுரம்: செங்கல்பட்டு மாவட்ட வரலாற்றுச் சின்னங்களை விரபரிக்கும் வகையிலான, ‘ரீல்ஸ்’ போட்டியை, தமிழக தொல்லியல்துறை அறிவித்துள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், மாமல்லபுரத்தில் பல்லவர் கால கடற்கரை கோவில், ஐந்து ரதங்கள், அர்ஜூனன் தபசு, பிற குடவரைகள் ஆகிய பாரம்பரிய சின்னங்கள் உள்ளன.
மேலும், திருக்கழுக்குன்றம் வேதகிரீஸ்வரர் கோவில் மலைக்குன்று, பல்லாவரம் ஆகிய பகுதிகளில், பல்லவர் கால குடவரைகள் உள்ளன.
இதுமட்டுமின்றி, வாயலுார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பல்லவர் கால கற்கோவில்கள், சதுரங்கப்பட்டினம், ஆலம்பரைகுப்பம் ஆகிய பகுதிகளில், பழங்கால கோட்டைகள்.
பாலாற்றுப்படுகை பகுதிகளில், பழங்கால மனிதர்கள் கற்கருவிகள் தீட்டிய பாறைகுன்றுகள், பழங்கால மனிதர்கள் வாழ்ந்ததற்கான முதுமக்கள் தாழிக்கள், கல்வட்டங்கள் ஆகியவைகளும் உள்ளன.
இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள வரலாற்றுச் சின்னங்களை, பொதுமக்களுக்கு உணர்த்தும் விதமாக, தமிழக தொல்லியல்துறை, ‘ரீல்ஸ்’ போட்டியை அறிவித்துள்ளது.
தமிழக தொல்லியல் துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு:
செங்கல்பட்டில் உள்ளோர் வரலாற்று சின்னங்களை விவரிக்கும், ‘ரீல்ஸ்’களை எடுத்து, வரும் 30ம் தேதிக்குள் பதிவேற்ற வேண்டும்.
இதற்கு, https://forms.gle/VM2XLYEbxs51CGUa6 என்ற இணைய தள முகவரிக்கு சென்று, tncollectorcpt’ என்ற பகுதியில் பதிவேற்ற வேண்டும். மேலும், 97911 95005 என்ற வாட்ஸாப் எண்ணிலும் பதிவேற்றம் செய்யலாம்.
போட்டியில் வெற்றி பெறுவோருக்கு, மொத்தம் 25 ஆயிரம் ரூபாய் பரிசளிக்கப்படும்.
இவ்வாறு அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.