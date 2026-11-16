பெண் ஊழியரை தாக்கியவர் கைது

UPDATED : நவ 15, 2026 07:35 PM
ADDED : நவ 15, 2026 07:32 PM
திருப்போரூர்: போலச்சேரியில் ரேஷன் கடை பெண் ஊழியரை தாக்கிய சதீஷ், 40 என்ற நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
செங்கல்பட்டு அடுத்த புலிப்பாக்கம் பகுதியை சேர்ந்தவர் கோமதி, 35. இவர், பொன்மார் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட போலச்சேரி கிராமத்தில் உள்ள ரேஷன் கடையில் விற்பனையாளராக பணியாற்றி வருகிறார்.
போலச்சேரியைச் சேர்ந்த சன்மதி, 35; திருமணமாகி கேளம்பாக்கத்தில் உள்ள கணவர் சதீஷ், 40 வீட்டில் வசித்து வருகிறார்.
அவர் தனியாக புதிய குடும்ப அட்டை பெற்றுள்ளதால், பழைய குடும்ப அட்டைக்கு பொருட்கள் வழங்க இயலாது என விற்பனையாளர் கோமதி, சன்மதியிடம் கூறியுள்ளார்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் சன்மதியும், அவரது கணவர் சதீஷும் கோமதியிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அப்போது சதீஷ் கோமதியை தாக்கியுள்ளார்.
தாழம்பூர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து சதீஷை நேற்று கைது செய்தனர்.