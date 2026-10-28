ஆலம்பரைக்குப்பம் முகத்துவாரத்தில் மணலை அகற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை
ஆலம்பரைக்குப்பம் முகத்துவாரத்தில் மணலை அகற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை
ADDED : அக் 28, 2026 09:27 PM
செய்யூர்: ஆலம்பரைக்குப்பம் முகத்துவாரத்தில் தேங்கியுள்ள மணலை அகற்றுவது குறித்து, அதிகாரிகள் நேற்று ஆய்வு செய்தனர்.
செய்யூர் அருகே இடைக்கழிநாடு பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட ஆலம்பரைக்குப்பத்தில் கழிவெளிநீர், கடலில் கலக்கும் முகத்துவாரம் பகுதி உள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் வட்டத்திற்கு உட்பட்ட 30க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் இருந்து வெளியேறும் மழைநீர்; செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 40க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் இருந்து வெளியேறும் மழைநீர் மற்றும் பல்வேறு நீர்நிலைகளில் இருந்து வெளியேறும் தண்ணீர் , கழிவெளியில் இணைந்து ஆலம்பரைக்குப்பத்தில் உள்ள முகத்துவாரம் வழியாக வங்கக்கடலில் கலக்கிறது.
கடந்த 2 ஆண்டுகளாக முகத்துவாரம் பகுதியில் தொடர் நீரோட்டத்தால், மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு, தெற்கு பகுதியில் இருந்து வடக்கு நோக்கி 100 மீட்டர் தொலைவிற்கு முகத்துவாரம் பகுதி நகர்ந்து வருகிறது.
இதனால் மீனவர்கள் படகு நிறுத்த இடம் இல்லாமல் அவதிப்படுகின்றனர்.
இதே நிலை தொடர்ந்து நீடித்தால், கடப்பாக்கம் கடற்கரை பகுதி முழுதும் மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு, மூன்று கிராம மீனவர்களின் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது.
மேலும், முகத்துவாரத்தில் மணல் தேங்கியுள்ளதால், பருவமழையின் போது வெள்ளம் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. இதனால், வெள்ள அபாயத்தை தடுக்க மீனவர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
இத யடுத்து, செய்யூர் வட்டாட்சியர் ராஜன், தமிழ்நாடு நீர்வளப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆறுகள் சீரமைப்பு அதிகாரிகள், பைபர் படகில் சென்று நேற்று முகத்துவார பகுதிகளை ஆய்வு செய்தனர்.
கழிவெளிநீர் கடலில் கலந்த முகத்துவாரம் பகுதியை பார்வையிட்டு, ‘மணல் மேடுகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என, அதிகாரிகள் உறுதி அளித்தனர்.