ADDED : நவ 21, 2026 07:27 PM
திருப்போரூர்: திருப்போரூர் பேரூராட்சி சார்பில், நேற்று மழைநீர் சேகரிப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
திருப்போரூர் பேரூராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், தனியார் மற்றும் அரசு கட்டடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அமைப்பது குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழச்சி நேற்று நடந்தது.
பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் பழனிகுமார், துாய்மை அலுவலர் ரகுபதி, பேரூராட்சி ஊழியர்கள் ஆகியோர் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் மழை நீர் சேமிப்பின் அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். திருப்போரூர் பேருந்து நிலையம், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
தொடர்ந்து, பேரூராட்சி அலுவலகத்தில், கோடை காலங்களில் குடிநீர் பஞ்சத்தை தவிர்ப்பது உள்ளிட்ட ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.
அதே போல், செங்கல்பட்டு நகராட்சியில் இயற்கை மருத்துவம் குறித்து துாய்மை பணியாளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. இந்நிகழ்வை நகராட்சி ஆணையர் சுமா தொடங்கிவைத்தார். இதில், இயற்கை மருத்துவம், யோகா உள்ளிட்டவை, துாய்மை பணியாளர்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.