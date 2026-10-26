பகிங்ஹாம் வெள்ளம் கடலில் கலக்க முகத்துவார மணல்மேடுகள் அகற்றம்
பகிங்ஹாம் வெள்ளம் கடலில் கலக்க முகத்துவார மணல்மேடுகள் அகற்றம்
UPDATED : அக் 18, 2026 06:20 PM
ADDED : அக் 18, 2026 06:16 PM
புதுப்பட்டினம்: பகிங்ஹாம் கால்வாய் வெள்ளம் கடலில் கலக்கும் வகையில், கல்பாக்கம் கடற்கரை முகத்துவார மணல்மேடு அகற்றப்பட்டது.
கல்பாக்கம் பகுதியில் பகிங்ஹாம் கால்வாயை ஒட்டி, புதுப்பட்டினம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பல்லவன்நகர், பெரியார்நகர், ராஜாநகர், ஹூஸ்டர்நகர், வாயலுார் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட உய்யாலிகுப்பம் ஆகிய பகுதிகள் உள்ளன.
வடகிழக்கு பருவமழையின் போது, கால்வாயில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து, கல்பாக்கம் நகரிய பகுதி கடற்கரை மற்றும் வாயலுார் உய்யாலிகுப்பம் கடற்கரை ஆகிய பகுதிகள் முகத்துவாரம் வழியாக கடலில் கலக்கிறது.
முகத்துவாரங்களில் குவிந்து மேடாக மாறியுள்ளதால், மழைநீர் வெள்ளம் கடலுக்கு செல்லாமல் குடியிருப்பு பகுதிகளில் தேங்குகிறது. இதனால், அப்பகுதி மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்படுகிறது.
பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், பொதுப்பணித்துறை சார்பில் பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம், முகத்துவார பகுதி மணல்மேடுகள் நேற்று அகற்றப்பட்டன.