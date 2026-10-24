பிலாங்குப்பம் பகுதி சாலை சேதம்: சீரமைக்க வலியுறுத்தல்
பிலாங்குப்பம் பகுதி சாலை சேதம்: சீரமைக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 23, 2026 07:02 PM
ADDED : அக் 23, 2026 06:56 PM
சித்தாமூர்: ஜல்லிக்கற்கள் பெயர்ந்து சேதமடைந்துள்ள சிறுநகர் – பிலாங்குப்பம் சாலையை, சீரமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
சித்தாமூர் அருகே சிறுநகர் கிராமத்தில் இருந்து பிலாங்குப்பம் பகுதிக்கு செல்லும் சாலை 2 கி.மீ., துாரம் கொண்டது.
இந்த சாலையை சிறுநகர், பிலாங்குப்பம், குமுளி, புத்திரன்கோட்டை உள்ளிட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். சித்தாமூர், செய்யூர், மதுராந்தகம் போன்ற பகுதிகளுக்கு செல்வதற்கு பிரதான சாலையாகவும் இது உள்ளது. இந்நிலையில், பிலாங்குப்பம் பகுதியில் ஜல்லிக்கற்கள் பெயர்ந்து சாலை முழுதும் சேதமடைந்துள்ளது. இதனால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றம் அடைகின்றனர்.
இந்த சாலையில் பயணிப்பதால் இருசக்கர வாகனங்கள் அடிக்கடி பழுது ஏற்படுகின்றன. மேலும், இரவு நேரத்தில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயத்துடன் செல்லும் நிலை உள்ளது.
எனவே, ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர்கள் ஆய்வு செய்து, சேதமடைந்த சாலையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.