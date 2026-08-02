மின் கம்பியில் சிக்கி கிழிந்த பேனர்கள் ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் விபத்து அபாயம்
மின் கம்பியில் சிக்கி கிழிந்த பேனர்கள் ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் விபத்து அபாயம்
ADDED : ஆக 02, 2026 03:44 AM
மறைமலைநகர்: சிங்கபெருமாள் கோவில் அருகே மெல்ரோசாபுரம் ஜி.எஸ்.டி., சாலையில், கட்டடத்தின் மீது வைக்கப்பட்ட பேனர் கிழிந்து மின் கம்பியில் சிக்கியுள்ளதால், விபத்து அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
தமிழகம் முழுதும் அனுமதியின்றி பேனர்கள் வைக்க நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ள நிலையில், சிங்கபெருமாள் கோவில், மறைமலைநகர், மகேந்திரா சிட்டி, பொத்தேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அரசியல் கட்சிகள், திருமண விழாக்கள், கல்வி நிறுவனங்களின் பேனர்கள் சாலையோரங்களிலும் கட்டடங்களின் மீதும் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
முறையான இரும்புச் சாரங்கள் இல்லாமல் அமைக்கப்படும் பேனர்களால் வாகன ஓட்டிகளின் கவனம் சிதறி விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. மழை மற்றும் பலத்த காற்றின்போது பேனர்கள் சரிந்து விழும் ஆபத்தும் நீடிக்கிறது. பேனர் வைக்க, உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் அனுமதி பெற வேண்டும் என்ற நீதிமன்ற உத்தரவு இருந்தும், அது பல இடங்களில் பின்பற்றப்படவில்லை.
சமீபத்தில், தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனர் பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹா, உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடன் இணைந்து ஆபத்தான பேனர்களை அகற்ற உத்தரவிட்டும், நடவடிக்கை எடுக்கப்ப-டவில்லை.
இது குறித்து சமூக ஆர்வலர்கள் கூறுகையில், 'சிங்கபெருமாள் கோவில், மறைமலைநகர் பகுதிகளில் 30-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் ஆபத்தான நிலையில் பேனர்கள் உள்ளன. அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன் அதிகாரிகள் உடனடியாக அவற்றை அகற்ற வேண்டும்' என்றனர்.