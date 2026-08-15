பராமரிப்பு இன்றி வீணாகும் பேட்டரி வாகனங்கள்

ADDED : ஆக 14, 2026 03:41 PM
செய்யூர், ஆக. 15–
இடைக்கழிநாடு பேரூராட்சியில் துப்புரவு பணி மேற்கொள்ளும் பேட்டரி வாகனங்கள் பராமரிப்பின்றி வீணாகி வருகின்றன.
செய்யூர் அடுத்த இடைக்கழிநாடு பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட 21 வார்டுகளில் 24 கிராமங்கள் உள்ளன. இப்பகுதியில் சேகரமாகும் குப்பைகளை அகற்ற 40க்கும் மேற்பட்ட துாய்மை பணியாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். துப்புரவு பணிகளுக்காக பேரூராட்சியில் 2 டிராக்டர்கள் மற்றும் 10க்கும் மேற்பட்ட பேட்டரி வாகனங்கள் உள்ளன. தற்போது டிராக்டர்கள் மட்டுமே குப்பை அள்ள பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. குப்பை அள்ளும் பேட்டரி வாகனங்கள் பழுதாகி நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. முன்பகுதியில் உடைந்த கண்ணாடி மாற்றப்படுவதில்லை. சைடு மிரர் பொருத்துவது இல்லை. பலவற்றில் பிரேக் இல்லை. தொட்டிகளில் உள்ளகுப்பைகளை கொட்டும் காம்பாக்டர் வாகனங்களில் குப்பை சிந்தாமல் இருக்க பொருத்தப்படும் ரப்பர் ஷீட் கிழிந்தால் மாற்றி தருவதில்லை. கிடைக்கும் பொருட்களை கொண்டு கயிறுகளால் கட்டி தொழிலாளர்கள் சமாளித்து வந்தனர்.
பழுதடைந்து ஆறு மாதங்களாகியும் பே ட்டரி வாகனங்கள் சீரமைக்கப்படாமல் துருப்பிடித்து வீணாகி வருகின்றன.
இதனால், துப்புரவு பணி மேற்கொள்ளும் டிராக்டர்களின் எரிபொருள் பயன்பாட்டிற்காக லட்சக்கணக்கில் செலவு செய்யப்படுகிறது. பேட்டரி வாகனங்களை சீரமைத்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தால், எரிபொருள் பயன்பாடு குறைந்து பேரூராட்சி நிதி சேமிக்கப்படும்.
எனவே, பேரூராட்சி அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, பழுதடைந்துள்ள பேட்டரி வாகனங்களை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொது மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.