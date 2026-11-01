இருளில் மூழ்கிய கடற்கரை கோவில் சுற்றுலா பயணியர் பரிதவிப்பு
இருளில் மூழ்கிய கடற்கரை கோவில் சுற்றுலா பயணியர் பரிதவிப்பு
UPDATED : அக் 31, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:06 PM
மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரம் கடற்கரை கோவில் வளாகம் இருளில் மூழ்கியுள்ளதால், சுற்றுலா பயணியர் பரிதவித்து வருகின்றனர்.
மாமல்லபுரத்தில் உள்ள கடற்கரை கோவில் பாரம்பரிய மிக்க நினைவுச்சின்னமாக உள்ளது. அதே போல், ஐந்து ரதங்கள், அர்ஜூனன் தபசு உள்ளிட்ட பிற சிற்பங்களும் உள்ளன. இவற்றை காண காலை 6:00 மணி முதல் மாலை 6:00 மணி வரை சுற்றுலா பயணியருக்கு தொல்லியல் துறை அனுமதி அளித்துள்ளது. தவிர,
ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன், சிற்ப வளாகங்களில் மின்விளக்குகள் அமைத்து, இரவு 9:00 மணி வரை சுற்றுலா பயணியர் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.
கடற்கரை கோவில் வளாகத்தின் கோபுர பகுதியில் மட்டுமே மின்விளக்குகள் ஒளிர்கின்றன. அதன் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் மின்விளக்குகள் பழுதடைந்து இருளில் மூழ்கியுள்ளது. இதனால், இரவு நேரத்தில் ஒளிரும் விளக்குகளில் சிற்பங்களை காண வரும் சுற்றுலா பயணியர் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர். மேலும்,
இருள் சூழ்ந்த பகுதியில் பாறை கற்களில் இடறி படுகாயமடைகின்றனர். அப்பகுதிக்கு செல்லவும் அச்சப்படுகின்றனர்.
எனவே, இருளில் மூழ்கியுள்ள கோவில் வளாகத்தில் பழுதடைந்த மின்விளக்குகளை சீரமைக்க வேண்டும் என, சுற்றுலா பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.