/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/திருப்போரூரில் பைக் திருடன் கைது
ADDED : நவ 21, 2026 09:08 PM
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திருப்போரூர்: திருப்போருர் பகுதிகளில் தொடர் பை க் திருட்டில் ஈடுபட்ட, கார்த்திக், 28 என்ற நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருப்போரூர் கச்சேரி சந்து தெருவில், நேற்று (நவ.,20) நள்ளிரவில் ஆனந்த், 36 என்பவரின் பை க் திருடு போனது. திருப்போரூர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வந்தனர். இதற்கிடையில், செம்பாக்கம் பகுதியில் திருட்டு பைக்கை ஓட்டி சென்ற நபரை பிடித்து, அப்பகுதி மக்கள் போலீசிடம் ஒப்படை த்தனர். விசாரணையில், இள்ளலூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கார்த்திக், 28, என்பதும், இரு தினங்களுக்கு முன் வேம்படி பகுதியில் பைக் திருட்டில் ஈடுபட்டது தெ ரியவந்தது. போலீசார் கார்த்திக்கை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.