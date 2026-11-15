மேல்மருவத்துாரில் பைக் திருடர்கள் கைது

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ADDED : நவ 14, 2026 08:21 PM
மேல்மருவத்துார்:மேல்மருவத்துார் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பைக் திருட்டில் ஈடுபட்ட இரண்டு வாலிபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
மேல்மருவத்துார் காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில், மேல்மருவத்துார் இன்ஸ்பெக்டர் சுரேந்திரன் தலைமையிலான போலீசார் இன்று (நவ.,14) வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அவ்வழியாக 'பஜாஜ் பல்சர்' பைக்குகளை ஓட்டி சென்ற நபர்களை மேல்மருவத்துார் போலீசார் சோதனை செய்தனர்
அவர்கள் ஓட்டிச் சென்ற வாகனத்திற்கு உரிய ஆவணங்கள் இல்லாதது தெரியவந்தது.
விசாரணையில், தோட்ட நாவல் கிராமத்தை சேர்ந்த புகழேந்தி, 20; மதுராந்தகத்தை சேர்ந்த மணிகண்டன், 20 என்பது தெரியவந்தது. இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், மதுராந்தகம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, செங்கல்பட்டு மாவட்ட சிறையில் அடைத்தனர்.
அவர்களிடமிருந்து மூன்று பைக்குகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.