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வேடந்தாங்கலில் சீசன் துவக்கம் ஏரி வறண்டதால் பறவைகள் ஏமாற்றம்
வேடந்தாங்கலில் சீசன் துவக்கம் ஏரி வறண்டதால் பறவைகள் ஏமாற்றம்
UPDATED : அக் 22, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:24 PM
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மதுராந்தகம்: செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயத்தில் பறவைகள் வரத்து துவங்கியுள்ள நிலையில், ஏரியில் தண்ணீர் இல்லாததால் அவற்றுக்குத் தேவையான உணவு கிடைப்பதில் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளன.
தற்போது கரண்டிவாயன், நத்தை கொத்தி நாரை உள்ளிட்ட பல்வேறு வகைகளைச் சேர்ந்த 1,000க்கும் மேற்பட்ட பறவைகள் சரணாலயத்தில் தங்கியுள்ளன.
போதிய மழை பெய்யாததால் ஏரி வறண்டு காணப்படுகிறது. ஏரியில் தண்ணீர் இருந்தால் மட்டுமே பறவைகளுக்கு தேவையான உணவு கிடைக்கும். எனவே, ஏரிக்கு நீர் வரும் வரத்துக் கால்வாய்களைத் துார்வாரி சீரமைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பறவைகள் ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.