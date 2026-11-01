மேற்காசிய இளையோர் செஸ் போட்டி வெள்ளி வென்று சிறுவன் அசத்தல்
மேற்காசிய இளையோர் செஸ் போட்டி வெள்ளி வென்று சிறுவன் அசத்தல்
ADDED : அக் 31, 2026 07:36 PM
சென்னை: குஜராத்தில் நடந்த மேற்காசிய இளையோர் செஸ் போட்டியில், சென்னை கோவிலம்பாக்கத்தை சேர்ந்த துருவன், 13, வெள்ளி பதக்கம் பெற்று அசத்தினார்.
அகில இந்திய செஸ் கூட்டமைப்பு மற்றும் குஜராத் மாநில செஸ் சங்கம் சார்பில், மேற்கு ஆசிய இளையோர் மற்றும் சிறுவர்களுக்கான செஸ் போட்டி, அகமதாபாத், ராஜ்பாத் கிளப் அரங்கில் கடந்த 22ம் தேதி தொடங்கி, நேற்றுடன் முடிந்தது.
இப்போட்டியில், இந்தியா, நேபாளம், ஓமன், இலங்கை, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஆகிய ஐந்து நாடுகளிலிருந்து, 500க்கும் மேற்பட்ட வீரர் – வீராங்கனையர் பங்கேற்றனர்.
இருபாலருக்குமான இப்போட்டிகள், 8, 10, 12, 14, 16, 18 ஆகிய வயதின் அடிப்படையிலும், ‘ஓபன்’ பிரிவிலும் நடத்தப்பட்டன.
ஒவ்வொரு பிரிவிலும் 9 சுற்றுகள் நடத்தப்பட்டு, முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்த வீரர், வீராங்கனையருக்கு சான்றிதழுடன் கோப்பைகள் வழங்கப்பட்டன.
இதில், சென்னை, கோவிலம்பாக்கத்தை சேர்ந்த துருவன், சிறுவர்களுக்கான 8 வயது பிரிவில், இரண்டாம் இடம் பிடித்து, வெள்ளி பதக்கம் வென்று அசத்தினார்.