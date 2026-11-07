பிறந்த குழந்தைக்கு 6 மாதம் வரை தாய்ப்பால் கொடுக்க அறிவுறுத்தல்
பிறந்த குழந்தைக்கு 6 மாதம் வரை தாய்ப்பால் கொடுக்க அறிவுறுத்தல்
ADDED : நவ 04, 2026 06:54 PM
செங்கல்பட்டு: மறைமலை நகரில் இன்று (நவ.,4) நடந்த சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சியில், ‘‘பிறந்த குழந்தைக்கு ஆறு மாதம் வரை தாய்ப்பால் மட்டுமே கொடுக்க வேண்டும்’’ என, அமைச்சர் சரத்குமார் அறிவுறுத்தினார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் எட்டு குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்ட அலுவலகங்கள் உள்ளன. இதில், 1,267 அங்கன்வாடி மையங்கள் செயல்படுகின்றன. இம்மையங்களில் 9,242 கர்ப்பிணியர் பதிவு செய்துள்ளனர்.
இவர்களில் முதற்கட்டமாக 250 கர்ப்பிணியருக்கு சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி, மறைமலை
நகரில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில், இன்று நடந்தது.
இந்நிகழ்வில, அமைச்சர் சரத்குமார் மற்றும் கலெக்டர் வீரப்பன் ஆகியோர் கர்ப்பிணியருக்கு
மாலை அணிவித்து ஊட்டச்சத்து உணவுடன், சீர்வரிசை பொருட்களை வழங்கினர்.
அப்போது அமைச்சர் சரத்குமார் பேசியதாவது:
இது அரசு விழா மட்டுமல்ல, அண்ணன் தங்கை உறவு முறையாகவும் நடைபெறுகிறது. கர்ப்பிணியர் அரசு வழங்கும் அனைத்து திட்டங்களையும் பெற்று பயனடைய வேண்டும்.
திருமணமான பெண்கள், கர்ப்பம் என்று தெரிந்தவுடன் அருகிலுள்ள அரசு ஆரம்ப மருத்துவ நிலையம் மற்றும் அங்கன்வாடி மையத்தில் தங்கள் பெயரை பதிவு செய்து, மாதந்தோறும் மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
கர்ப்ப காலத்தில் பெண்களின் எடை 10 கிலோ அதிகரிக்க வேண்டும். தவிர, இரும்பு சத்து, மற்றும் சுண்ணாம்பு சத்து மாத்திரைகள் தவறாமல் உட்கொள்ள வேண்டும்.
பிறந்த குழந்தைக்கு ஆறு மாதம் வரை தாய்ப்பால் மட்டுமே கொடுக்க வேண்டும். அதன் பின், தாய்ப்பாலுடன் இணை உணவும் சேர்த்து வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.