செட்டிபுண்ணியம் மேம்பால பணியால் பேருந்து நிறுத்தம்: கிராம மக்கள் பாதிப்பு
செட்டிபுண்ணியம் மேம்பால பணியால் பேருந்து நிறுத்தம்: கிராம மக்கள் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 21, 2026 04:57 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:54 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில்: செட்டிபுண்ணியம் மேம்பால பணிகளுக்காக, வடகால் கிராமத்திற்கு செல்லும் அரசு பேருந்து நிறுத்தப்பட்டதால், அப்பகுதி மக்கள் நகர பகுதிகளுக்கு சென்று வர அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு -– தாம்பரம் ரயில்வே தடத்தில், பரனுார் – சிங்கபெருமாள் கோவில் ரயில் நிலையம் இடையே செட்டிபுண்ணியத்தில் ரயில்வே கேட் உள்ளது. இந்த ரயில்வே கேட்டை கடந்து செட்டிபுண்ணியம், வடகால் உள்ளிட்ட கிராம மக்கள் சென்னை, செங்கல்பட்டு போன்ற பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர். இந்த சாலையில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு பேருந்து மட்டுமே சுழற்சி முறையில் இயக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் பள்ளி கல்லுாரி மாணவ – மாணவியர் மற்றும் பணிக்கு செல்வோர் பயனடைந்து வந்தனர்.
தற்போது செட்டிபுண்ணியம் ரயில்வே கேட் பகுதியில் மேம்பாலம் அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. இதனால், சாலை குறுகலாக மாறியதால், வடகால் கிராமத்திற்கு இயக்கப்பட்ட அரசு பேருந்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக வடகால், செட்டிபுண்ணியம் பகுதியில் இருந்து செங்கல்பட்டு, சிங்க பெருமாள் கோவில் செல்லும் பள்ளி மாணவ –- மாணவியர் பேருந்து வசதியின்றி பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதுகுறித்து வடகால் கிராம மக்கள் கூறியதாவது:
செங்கல்பட்டில் இருந்து வடகால் வரை இயக்கப்பட்டு வந்த அரசு பேருந்து, 10 நாட்களுக்கு மன் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால், உரிய நேரத்தில் பணிக்கு செல்ல முடியாமல் அவதியடைந்து வருகிறோம். பள்ளி, கல்லுாரி செல்லும் மாணவ – மாணவியர் இருசக்கர வாகனங்களில்
செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, வடகால் கிராமத்தில் இருந்து செட்டிபுண்ணியம் ரயில்வே கேட் வரை காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் பேருந்தை இயக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.