திருப்போரூர் – செங்கல்பட்டு வழித்தடத்தில் நிற்காமல் செல்லும் பேருந்துகளால் அவதி
திருப்போரூர் – செங்கல்பட்டு வழித்தடத்தில் நிற்காமல் செல்லும் பேருந்துகளால் அவதி
UPDATED : நவ 16, 2026 03:56 PM
ADDED : நவ 16, 2026 03:54 PM
திருப்போரூர்: திருப்போரூர் -– செங்கல்பட்டு வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் பேருந்துகள், முறையாக நிறுத்தத்தில் நிற்காமல் செல்வதால் பயணியர் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
திருப்போரூர் -– செங்கல்பட்டு சாலையை நெடுஞ்சாலை துறையினர் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன், 13 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் விரிவாக்கம் செய்தனர். இந்த சாலையில் மடையத்துார், செம்பாக்கம், கொட்டமேடு, வெங்கூர், கரும்பாக்கம், வளர்குன்றம் உள்ளிட்ட பகுதிகள் உள்ளன. இவ்வழியாக, 50க்கும் மேற்பட்ட அரசு, மாநகர மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
இந்நிலையில், திருப்போரூர் -– செங்கல்பட்டு வழித்தடத்தில் இயங்கும் அரசு பேருந்துகள், கரும்பாக்கம், வளர்குன்றம், வெங்கூர் பேருந்து நிறுத்தத்தில் நிற்காமல் செல்வதாக பயணியர் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். மேலும், ஓட்டுநர்கள் சிறிது துாரம் தள்ளி சென்று பேருந்தை நிறுத்தி பயணியரை இறக்கி விட்டு செல்கின்றனர். இதனால், பேருந்துக்காக காத்திருக்கும் பயணியர் கடும் அவதிப்படுகின்றனர்.
இதுகுறித்து பயணியர் கூறியதாவது:
அதிகாலை நேரங்களில், துாய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் கல்லுாரி செல்லும் மாணவ – மாணவியர் பேருந்துக்காக காத்திருக்கின்றனர். ஆனால், திருப்போரூரில் இருந்து செங்கல்பட்டு நோக்கி செல்லும் அரசு பேருந்துகள் கரும்பாக்கம், வளர்குன்றம் நிறுத்தத்தில் நிற்பதில்லை.
பயணியர் பேருந்தை நிறுத்த கோரினாலும், ஓட்டுநர்கள் அலைக்கழிக்கின்றனர்.
இதனால், தினமும் ஷேர் ஆட்டோக்களில் பயணிக்கும் அவலம் நீடிக்கிறது. தவிர, பள்ளி, கல்லுாரி செல்லும் மாணவ – மாணவியர் உட்பட வேலைக்கு செல்லும் பெண் தொழிலாளர்களும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். குறிப்பாக, இந்த நிறுத்தத்தில் பெண்கள் நின்றால், ஓட்டுநர்கள் அலட்சியம் செய்கின்றனர்.
எனவே, கரும்பாக்கம், வளர்குன்றம், வெங்கூர் உள்ளிட்ட பேருந்து நிறுத்தத்தில் அரசு பேருந்துகள் நின்று செல்ல, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.