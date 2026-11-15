சார் –பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு புதிய கட்டடம் அமைக்க வலியுறுத்தல்
சார் –பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு புதிய கட்டடம் அமைக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 13, 2026 05:18 PM
ADDED : நவ 13, 2026 05:16 PM
மதுராந்தகம்:
சேதமடைந்துள்ள மதுராந்தகம் சார் – பதிவாளர் அலுவலகத்தை இடித்து அகற்றி, அதே இடத்தில் புதிதாக கட்ட வேண்டும் என, பொது மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
மதுராந்தகம் சார் -– பதிவாளர் அலுவலகம், 1865ம் ஆண்டு முதல் செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்த அலுவலகத்திற்கு உட்பட்டு, 100 கிராமங்கள் உள்ளன. மதுராந்தகம் தாலுகாவில் 95 கிராமங்களும், செய்யூர் தாலுகாவில் ஐந்து கிராமங்களும் உள்ளன.
கருங்குழி பேரூராட்சி, மதுராந்தகம் நகராட்சி, மதுராந்தகம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தை உள்ளடக்கி,ல இந்த சார் – பதிவாளர் அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது.
நிலம், வீட்டுமனை பத்திரப்பதிவு மற்றும் திருமண பதிவுகள் போன்றவை என, தினமும் 50க்கும் மேற்பட்ட பத்திர பதிவுகள் நடந்து வருகின்றன.
இந்நிலையில், நுாறு ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட, சார் – - பதிவாளர் அலுவலகம் முழுதும் சேதமடைந்துள்ளது. மழைக்காலங்களில் நீர்க்கசிந்து முக்கிய ஆவணங்களை பாதுகாப்பதில் பணியாளர்கள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். போதிய இடவசதியின்றி பல்வேறு சேவை கோரி வரும் மக்களும் அவதிப்படுகின்றனர்.
விசேஷ நாட்கள் மற்றும் முகூர்த்த நாட்களில் பத்திரப்பதிவு செய்ய வரும் பொதுமக்கள், அமரும் இருக்கை வசதியின்றி வெளியில் காத்திக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, சேதமடைந்துள்ள சார் – பதிவாளர் அலுவலகத்தை இடித்து அகற்றி, அதே இடத்தில் புதிதாக கட்ட வேண்டும் என, பொது மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.