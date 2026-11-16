கரும்பாக்கம் கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தில் பூயிலுப்பை கிராமத்தை இணைக்க கோரிக்கை
கரும்பாக்கம் கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தில் பூயிலுப்பை கிராமத்தை இணைக்க கோரிக்கை
UPDATED : நவ 15, 2026 07:35 PM
ADDED : நவ 15, 2026 07:32 PM
திருப்போரூர்: பூயிலுப்பை கிராமத்தை கரும்பாக்கம் கிராம நிர்வாக அலுவலக கட்டுப்பாட்டில் இணைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
திருப்போரூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட கரும்பாக்கம் ஊராட்சியில், பூயிலுப்பை, கரும்பாக்கம், ராயல்பட்டு, விரால்பாக்கம் ஆகிய கிராமங்கள் உள்ளன.
கரும்பாக்கத்தில் உள்ள கிராம நிர்வாக அலுவலக கட்டுப்பாட்டில், கரும்பாக்கம், ராயல்பட்டு, விரால்பாக்கம் ஆகிய கிராமங்கள் உள்ளன.
ஆனால், பூயிலுப்பை கிராமம் மட்டும் பக்கத்து ஊராட்சியான முள்ளிப்பாக்கம் கிராம நிர்வாக கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.
இதனால், பூயிலுப்பை மக்கள் வருவாய்த்துறை சார்ந்த சேவைகளை பெற, 6 கி.மீ., துாரம் உள்ள முள்ளிப்பாக்கத்திற்கு செல்ல வேண்டியுள்ளது.
இதனால், அப்பகுதி மக்களுக்கு வீண் அலைச்சல், கால விரையம் ஏற்பட்டு அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
எனவே, பூயிலுப்பை கிராமத்தை, கரும்பாக்கம் கிராம நிர்வாக கட்டுப்பாட்டில் இணைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.