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நிரந்தர மக்கள் நீதிமன்றத்தில் உறுப்பினர் பதவிக்கு அழைப்பு
நிரந்தர மக்கள் நீதிமன்றத்தில் உறுப்பினர் பதவிக்கு அழைப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 08:53 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:53 PM
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செங்கல்பட்டு: ‘செங்கல்பட்டு நிரந்தர மக்கள் நீதிமன்றத்தில் உறுப்பினர் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்’ என, முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி சந்திரசேகரன் தெரிவித்துள்ளார்.
நீதிபதி சந்திரசேகரன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
செங்கல்பட்டு ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில், நிரந்தர மக்கள் நீதிமன்றம் உள்ளன. இந்த நீதிமன்றத்தில் உறுப்பினராக, பணிபுரிய தகுதி வாய்ந்த நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
தகுதி வாய்ந்தோர் தங்கள் விபரங்களை, https;//chengalpattu.dcourts.gov.in என்ற இணையதளத்தில்,
விண்ணப்பித்து வரும் 27ம் தேதி மாலை 5:30 மணிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.