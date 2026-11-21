UPDATED : நவ 20, 2026 06:40 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:36 PM
சித்தாமூர்: வயலுார் ஏரியில் நீர்பாசனத்திற்கு புதிதாக மதகு அமைக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
சித்தாமூர் அருகே போந்துார் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட வயலுார் கிராமத்தில், பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் 120 ஏக்கர் பரப்பளவில் பெரிய ஏரி உள்ளது. இந்த ஏரி வாயிலாக 400 ஏக்கர் விளைநிலங்களில் விவசாய பணி நடந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், 10 ஆண்டுகளாக இந்த ஏரியின் மதகு பழுதடைந்து சீரமைக்கப்படாமல் உள்ளது.
இதனால், பழுதடைந்த மதகு வழியாக அதிகளவில் தண்ணீர் வெளியேறுவதால், ஏரியின் நீர்மட்டம் குறைந்துள்ளது. மேலும், ஏரியில் முழுமையாக மழைநீரை சேமிக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டு உள்ளது. இதனால் இரண்டு போகம் விவசாயம் செய்த பகுதியில், ஒரு போகம் மட்டுமே விவசாயம் செய்யும் நிலை உள்ளது. அதனால், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் வயலுார் ஏரியில் ஆய்வு செய்து, புதிதாக மதகு அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.