பெருந்துறவு குப்பத்தில் மீன்பிடி வலை பாதுகாப்பு கூடம் அமைக்க வலியுறுத்தல்
பெருந்துறவு குப்பத்தில் மீன்பிடி வலை பாதுகாப்பு கூடம் அமைக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 10, 2026 04:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:00 PM
செய்யூர்: பெருந்துறவுகுப்பத்தில் மீன்பிடி வலை பாதுகாப்பு கூடம் இல்லாததால், கடலோரத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மீன்பிடி வலைகள் வெயில் மற்றும் மழையில் நனைந்து வீணாகி வருகின்றன. எனவே, மீன்பிடி வலை பாதுகாப்பு கூடும் அமைக்க வேண்டும் என, மீனவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
கூவத்துார் அடுத்த பெருந்துறவுகுப்பத்தில், 250க்கும் மேற்பட்ட மீனவ குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். நாட்டுப்படகு மூலமாக கடலுக்கு சென்று மீன்பிடித்தல் மற்றும் கடல்சார் உணவு பொருட்களை விற்பனை செய்வது, இப்பகுதி மக்களின் பிரதான தொழிலாக உள்ளது.
இப்பகுதி மீனவர்கள், 120க்கும் மேற்பட்ட நாட்டுப்படகு மூலமாக கடலுக்கு சென்று மீன்பிடித்து வருகின்றனர். ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்ட மீன்பிடி வலை பாதுகாப்பு கூடம் சேதமடைந்து, பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது.
இதனால், ஒரு சில மீனவர்கள் கடலோரத்தில் குடிசைகள் அமைத்து, தங்கள் வலைகளை பாதுகாத்து வருகின்றனர். பெரும்பாலான மீனவர்கள், திறந்தவெளியில் மீன்பிடி வலைகளை வைப்பதால், வெயில் மற்றும் மழையில் நனைந்து, விரைவில் வலைகள் அறுந்து விடுகின்றன. இதனால் மீனவர்களுக்கு அதிகளவில் பண விரயம் ஏற்படுகிறது.
மேலும், வலைபின்னும் கூடம் இல்லாததால், கிழிந்த வலைகளை பின்ன இடவசதி இல்லாமல் மீனவர்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
எனவே, மீன்வளத் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, பெருந்துறவுகுப்பம் பகுதியில் மீன்பிடி வலை பாதுகாப்பு மையம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, மீனவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.