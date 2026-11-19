கடுக்கலுாரில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் அமைக்க வலியுறுத்தல்
கடுக்கலுாரில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் அமைக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 18, 2026 07:28 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:24 PM
சித்தாமூர்: கடுக்கலுார் ஊராட்சியில், குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் அமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
சித்தாமூர் அடுத்த கடுக்கலுார் ஊராட்சியில் 600க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன.
இங்கு, கிணறுகள் வாயிலாக மேல்நிலை நீர் தொட்டிக்கு நீரேற்றப்பட்டு குடிநீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது.
நிலத்தடி நீரில் உப்புத்தன்மை அதிகமாக உள்ளதால், 20க்கும் மேற்பட்டோர் சிறுநீரக பிரச்னையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால், அப்பகுதி மக்கள் கிணற்று குடிநீரை பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஒரு சிலர் 30 ரூபாய் கொடுத்து குடிநீர் கேன்களை வாங்கி பயன்படுத்துகின்றனர். இப்பகுதியில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் அமைக்க கோரி, அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை. இந்த நீரை குடிப்பதால், சிறுவர்களுக்கும் சிறுநீரக பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, கடுக்கலுார் ஊராட்சியில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.