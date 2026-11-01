விழுதமங்கலம் சாலை சந்திப்பில் வேகத்தடை அமைக்க வலியுறுத்தல்
விழுதமங்கலம் சாலை சந்திப்பில் வேகத்தடை அமைக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 09:06 PM
செய்யூர்: விழுதமங்கலம் சாலை சந்திப்பில் விபத்துகளை தடுக்க, வேகத்தடை அமைக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
பவுஞ்சூர் அருகே முதுகரை- – கூவத்துார் நெடுஞ்சாலையில், விழுதமங்கலம் சாலை சந்திப்பு உள்ளது. இந்த சாலை யில், தினமும் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் நகர பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றன.
மேலும் பவுஞ்சூர் சுற்றுவட்டார பகுதியில் செயல்படும் கல் குவாரிகளில், 50க்கும் மேற்பட்ட லாரிகள் இந்த சாலை சந்திப்பு வழியாக செல்கின்றன. விதிகளை மீறி அதிக பாரம் ஏற்றி செல்லும் லாரிகளால் அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுகிறது. இதனால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்துடன் பயணிக்கின்றனர். விழுதமங்கலம் சாலை சந்திப்பில் வேகத்தடை இல்லாததால், கனரக வாகனங்கள் வேகமாக திரும்பும் போது விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன.
மேலும், இப்பகுதியில் மின்விளக்கு வசதிகளும் இல்லாமல், இரவு நேரத்தில் பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப் படுகின்றனர்.
எனவே, மாநில நெடுஞ்சாலை துறையினர் ஆய்வு செய்து, விழுதமங்கலம் சாலை சந்திப்பில் வேகத்தடை அமைக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.