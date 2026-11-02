விதிகளை மீறி கன்டெய்னர் லாரியில் கடத்தப்பட்ட மாடுகள் மீட்பு
விதிகளை மீறி கன்டெய்னர் லாரியில் கடத்தப்பட்ட மாடுகள் மீட்பு
ADDED : நவ 01, 2026 08:26 PM
செங்கல்பட்டு: மறைமலை நகர் ஜி. எஸ்.டி., சாலையில், கன்டெய்னர் லாரியில் கடத்தி செல்லப்பட்ட 25 மாடுகளை போலீசார் மீட்டனர்.
மறைமலை நகர் ஜி. எஸ்.டி., சாலையில் நேற்று (அக்.,31) இரவு சென்ற கன்டெய்னர் லாரியில் மாடுகள் கடத்தப்படுவதாக, காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் வந்தது.
செங்கல்பட்டு தாலுகா போலீசார் கன்டெய்னர் லாரியை பரனுார் சுங்கச்சாவடியில் இருந்து விரட்டிச் சென்று பழவேலி அருகே மடக்கிப் பிடித்தனர்.
லாரியை சோதனையிட்டபோது, அதில் 25 மாடுகள் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.
ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து கேரள மாநிலத்துக்கு இறைச்சிக்காக மாடுகள் கொண்டு செல்லப்படுவது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
லாரிக்குள் மாடுகள் நிற்பதற்கும், நகர்வதற்கும் போதிய இடமின்றி ஒன்றின் மீது ஒன்று விழுந்த நிலையில் இருந்தன. அவற்றின் மூக்குக் கயிறுகள் லாரியின் மேற்கூரையில் கட்டப்பட்டிருந்ததாகவும், உணவு, குடிநீர், காற்றோட்டம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததால் பல மாடுகள் காயமடைந்து இருந்தன. 25 மாடுகளையும் மீட்ட போலீசார்,
கூனம்பட்டரை பகுதியில் உள்ள கோசாலையில் ஒப்படைத்தனர்.