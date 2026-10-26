மாடுகளால்போக்குவரத்துக்கு இடையூறு: நகராட்சி எச்சரிக்கை
மாடுகளால்போக்குவரத்துக்கு இடையூறு: நகராட்சி எச்சரிக்கை
UPDATED : அக் 09, 2026 05:09 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:06 PM
மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரம் சாலைகளில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படும் வகையில், சுற்றித் திரியும் மாடுகளுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என, நகராட்சி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, மாமல்லபுரம் நகராட்சி கமிஷனர் அபர்ணா வெளியிட்ட அறிக்கை:
மாமல்லபுரம் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் விவசாயமும் மாடு வளர்ப்பும் பிரதானமாக உள்ளது. இப்பகுதிகளில் மாடுகளை வளர்ப்போர் முறையாக வீடுகளில் வைத்து பராமரிப்பது இல்லை. மேலும், திருக்கழுக்குன்றம், கோவளம் பகுதிகளில் மேய்ச்சலுக்காக விடப்படும் மாடுகள் கூட்டம் கூட்டமாக சாலைகளில் உலா வருகின்றன. இதனால், போக்குவரத்திற்கு இடையூறு ஏற்படுவதுடன் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கடுமை யாக பாதிக்கப்படுகின்றனர். சாலையின் குறுக்கில் கடக்கும் மாடுகளால் அடிக்கடி விபத்துகளும் ஏற்படுகின்றன. இதுதொடர்பாக பொதுமக்கள் அளித்த புகாரின் படி, மாட்டின் உரிமையாளர்களுக்கு நான்கு முறை எச்சரிக்கை விடுத்தும் பலனில்லை. மாட்டின் உரிமையாளர்களின் அலட்சியத்தால், இதுபோன்ற சம்பவங்கள் தொடர்கின்றன.
எனவே, சாலையில் உலா வரும் மாடுகளை நகராட்சி ஊழியர்கள் கண்காணித்து பட்டியில் அடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதன்பின் மாட்டின் உரிமை யாளர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.