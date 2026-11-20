UPDATED : நவ 19, 2026 04:12 PM
ADDED : நவ 19, 2026 04:10 PM
சிங்கபெருமாள்கோவில்: குற்றச்செயல்களை தடுக்கும் வகையில், தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனரக கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சிங்க பெருமாள் கோவில் காவல் நிலைய எல்லையில், 18 ‘சி.சி.டி.வி’ கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு கண்காணிக்கும் பணி துவங்கி உள்ளது.
தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனரக கட்டுப்பாட்டில் சிங்கபெருமாள் கோவில் காவல் நிலையம் உள்ளது. இதன் எல்லைக்குள் சிங்கபெருமாள் கோவில், திருக்கச்சூர், திருத்தேரி, வி.ஐ.பி., நகர், செங்குன்றம், பாரேரி, விஞ்சியம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகள் உள்ளன.
இங்குள்ள வாடகை வீடுகளில் தங்கி, இளைஞர்களும் இளம்பெண்களும் பணிக்கு சென்று வருகின்றனர். சமீபகாலமாக, இங்கு அடிக்கடி மொபைல்போன்கள், இருசக்கர வாகனங்கள் திருடு போகின்றன. மேலும், வீடுகளின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு நகை, பணம் திருடு போவது என, பல்வேறு குற்றச்செயல்கள் நடந்து வருகின்றன.
இங்குள்ள முக்கிய பகுதிகளில் ‘சி.சி.டி.வி’ கேமராக்களை பொருத்தி கண்காணித்தால், குற்றச்செயல்களை கட்டுப்படுத்த முடியும். எனவே, ‘சி.சி.டி.வி’ கேமராக்களை பொருத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அடுக்குமாடி குடியிருப்பு சங்க நிர்வாகிகள், ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் வலியுறுத்தினர்.
இதையடுத்து, தனியார் தொழிற்சாலைகளின் சமூக நல நிதியில் இருந்து, சிங்கபெருமாள் கோவிலில் உள்ள பாரதியார் தெரு, அனுமந்தபுரம் சாலை சந்திப்பு, ரயில்வே ஸ்டேஷன் உள்ளிட்ட 18 பகுதிகளில், ‘சி.சி.டி.வி’ கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
இவற்றில் பதிவாகும் காட்சிகள், காவல் நிலையத்தில் இருந்து கண்காணிக்கப்படுகின்றன. இதன் வாயிலாக, குற்றச்சம்பவங்கள் குறையும் என, அப்பகுதி மக்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.