கீரப்பாக்கம் வாழ்விட குடியிருப்புகள் விற்பனையில் தில்லுமுல்லு! வீடுகள் ஒதுக்கீட்டிலும் மோசடி நடந்துள்ளதாக புகார்
கீரப்பாக்கம் வாழ்விட குடியிருப்புகள் விற்பனையில் தில்லுமுல்லு! வீடுகள் ஒதுக்கீட்டிலும் மோசடி நடந்துள்ளதாக புகார்
UPDATED : நவ 22, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 21, 2026 11:00 PM
வண்டலுார்: கீரப்பாக்கம், முருகமங்கலம் பகுதிகளில் கட்டப்பட்ட நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய குடியிருப்புகள், இடைத்தரகர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் தயவால், சட்டத்திற்கு புறம்பாக 10 லட்சம் ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இந்த சட்டவிரோத விற்பனையால், வெளிமாநிலத்தை சேர்ந்த பலர், இங்கு குடியேறி உள்ளதாக, பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், வண்டலுார் தாலுகா, கீரப்பாக்கம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட முருகமங்கலம் கிராமத்தில், நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் சார்பில், 1,260 வீடுகள் கட்டப்பட்டு, 2023ம் ஆண்டு பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டன.
இதேபோல், கீரப்பாக்கம் கிராமத்தில், 1,760 வீடுகள் கட்டப்பட்டு, 2025ம் ஆண்டு, பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டன.
நகர்ப்புறத்தில் வீடு இல்லாத ஏழை எளிய மக்களுக்கு மத்திய – மாநில அரசுகள் இணைந்து, மானியத்துடன் கூடிய சலுகை விலையில், இந்த வீடுகளை விற்பனை செய்கின்றன.
ஆனால், ஏற்கனவே சொந்த வீடு வைத்துள்ள ஏராளமானோர், முருகமங்கலம் மற்றும் கீரப்பாக்கம் குடியிருப்பில், வீடுகளை வாங்கி வருகின்றனர்.
இவர்கள், தங்கள் வீடுகளை வாடகைக்கு விட்டு ஆதாயம் பார்த்து வருகின்றனர். தவிர, அரசிடமிருந்து மிக குறைந்த விலையில் வீடுகளை வாங்கி, சட்டவிரோத விற்பனையில் ஈடுபடுவதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
எனவே, நகர்ப்புற குடியிருப்பில் வீடுகள் ஒதுக்கப்பட்டதில் பெரிய மோசடி நடந்துள்ளதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து கீரப்பாக்கம் பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
முருகமங்கலம் கிராமத்தில் கட்டப்பட்ட 1,260 வீடுகள், தலா 3.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. கீரப்பாக்கம் குடியிருப்பில், ‘ஹாலோ பிளாக்’ கற்களால் கட்டப்பட்ட 1,760 வீடுகள், தலா 2.50 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு உள்ளது.
இந்த வீடுகளை வாங்கும் பயனாளியின் ஆண்டு வருமானம் மூன்று லட்சம் ரூபாயாக இருக்க வேண்டும். தவிர, பயனாளிக்கு சொந்த வீடோ, சொந்த நிலமோ இருக்கக் கூடாது என்பது முக்கிய நிபந்தனை. 40 சதவீத பயனாளிகள், நிபந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக உள்ளனர்.
இவர்களில் பலருக்கு, தங்கள் சொந்த ஊரிலும், சென்னையிலும், ஏற்கனவே சொந்த வீடுகள் உள்ளன. ஆனால், அதிகாரிகளின் துணையுடன், போலியான சான்றிதழ்களை வழங்கி, வீடுகளை வாங்கி உள்ளனர். இதனால், வீடுகள் இல்லாத பயனாளி ஏமாறும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
தவிர, ஆண்டிற்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் வருமானம் உள்ளவர்களும், சொகுசு கார் வைத்திருப்பவர்களும், நகர்ப்புற குடியிருப்பில் வீடுகளை வாங்கியிருப்பது பல சந்தேகங்களை எழுப்பி உள்ளது.
முருகமங்கலம், கீரப்பாக்கம் ஆகிய இரண்டு குடியிருப்புகளிலும், தரை தளத்தில் உள்ள வீடுகள் 8 முதல் 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேல் தளத்தில் உள்ள வீடு ஆறு லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதற்கென இடைத்தரகர்கள் உள்ளனர்.
தவிர, சட்டத்திற்கு புறம்பாக வீடுகளை வாங்கியவர்கள், ‘லீஸ்’ அடிப்படையிலும், மாத வாடகைக்கு விட்டு, வருமானம் ஈட்டுகின்றனர். இதனால், பிற மாநிலத்தவர்கள் பலர் இங்கு குடியேறி உள்ளனர். இதனால், உண்மையான பயனாளிகள் யார் என்ற குழப்பம் நீடிக்கிறது.
எனவே, துறை சார்ந்த உயரதிகாரிகள் உரிய ஆய்வு செய்து, தவறான வழியில் வீடுகளை வாங்கியோரின் உரிமையை ரத்து செய்து, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய குடியிருப்பின் அலுவலகம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது. இதுகுறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது பதில் அளிக்க மறுத்துவிட்டனர்.