செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் குரங்குகளால் அச்சம்
செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் குரங்குகளால் அச்சம்
UPDATED : நவ 03, 2026 08:54 PM
ADDED : நவ 03, 2026 08:54 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில், 10க்கும் மேற்பட்ட குரங்குகள் சுற்றி வருவதால், மனு அளிக்க வரும் பொதுமக்கள் அச்சத்துடன் சென்று வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு- – மதுராந்தகம் சாலையில், கலெக்டர் அலுவலகம் அமைந்துள்ளது. இந்த வளாகத்தில், வருவாய் துறை, ஊரக வளர்ச்சி துறை, கூட்டுறவு துறை, வேளாண் துறை, முதன்மை கல்வி அலுவலகம் உள்ளிட்டவை செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்த அலுவலகங்களுக்கு பல்வேறு சேவை கோரி ஏராளமான பொதுமக்கள் மனு அளிக்க வந்து செல்கின்றனர்.
இந்நிலையில், அலுவலகத்தின் தரைத்தளம் மற்றும் முதல் தளத்தில், 10க்கும் மேற்பட்ட குரங்குகள் உலா வருகின்றன. இதனால், மனு அளிக்க வரும் பொதுமக்கள் அச்சத்துடன் சென்று வரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், அங்கு பணிபுரியும் ஊழியர்கள் அசந்த நேரத்தில், அவர்களது உணவை எடுத்து செல்வது, தண்ணீர் குழாய்களை அசுத்தப்படுத்துவது போன்ற செயல்களில் குரங்குகள் ஈடுபடுகின்றன.
இதனால், அலுவலகம் இயங்கும் நேரத்தில், காவலர்கள் குரங்குகளை விரட்டி அடிப்பதே வேலையாக பார்த்து வருகின்றனர். தவிர, பணியாளர்களும் அச்சத்துடன் வேலை பார்க்கும் சூழல் உள்ளது.
எனவே, வனத்துறை அதிகாரிகள் குரங்குகளை கூண்டு வைத்து பிடித்து வனப்பகுதியில் கொண்டு செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.