செங்கல்பட்டு நகராட்சியை அச்சுறுத்தும் தெரு நாய்கள்: கட்டுப்படுத்த வலியுறுத்தல்
செங்கல்பட்டு நகராட்சியை அச்சுறுத்தும் தெரு நாய்கள்: கட்டுப்படுத்த வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 26, 2026 10:09 PM
ADDED : அக் 26, 2026 10:06 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு நகராட்சி பகுதிகளில் நாளுக்கு நாள் தெரு நாய்கள் தொல்லை அதிகரித்து வருவதால், பொது மக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு நகராட்சி, 6.09 சதுர கி.மீ., பரப்பளவு கொண்டது. மொத்தம், 33 வார்டுகளில் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர்.
நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில், சப் -கலெக்டர் அலுவலகம், அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை, அரசு கலைக்கல்லுாரி, முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றம், ரயில் நிலையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசு அலுவலகங்கள் உள்ளன.
நகராட்சி பகுதிகளில் நாளுக்கு நாள் தெரு நாய்கள் தொல்லை அதிகரித்து வருவதால் பள்ளி குழந்தைகள், பெண்கள், வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
நகரத்தின் முக்கிய பகுதிகளில் 10க்கும் மேற்பட்ட தெருநாய்கள் சுற்றி திரிகின்றன. இவை அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகளை கடிக்க துரத்துவதால், விபத்து ஏற்படுகிறது. திடீரென சாலையின் குறுக்கே வரும் நாய்களால்,வாகன ஓட்டிகள் கீழே விழுந்து படுகாயமடை கின்றனர்.
இது குறித்து வாகன ஓட்டிகள் கூறியதாவது:
செங்கல்பட்டு நகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள ஒவ்வொரு தெருவிலும் 10 முதல் 15 தெரு நாய்கள் சுற்றி திரிகின்றன. இதனால் குழந்தைகள் வீட்டின் வெளியே விளையாட கூட முடிவதில்லை.
இரவு பணி முடிந்து வாகனங்களில் செல்வோரை கடிக்க துரத்துவதால், அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுகிறது.
தெரு நாய்களை கட்டுப்படுத்த நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை. இதனால், தெருநாய்களின் பெருக்கமும் அதிகரிக்க காரணமாக உள்ளது. செ ங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் தெருநாய்களால், 100க்கும் மேற்பட்ட விபத்துகள் நடந்துள்ளன.
இதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இது குறித்து செங்கல்பட்டு நகராட்சி அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: செங்கல்பட்டு நகராட்சி யில் 2024ம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பின்படி 1,472 தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது. நகராட்சி மற்றும் தனியார் தொண்டு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டு
வருகிறது.
கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை மையம் செங்கல்பட்டு அருகே துாக்குமரகுட்டை பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆக., மாதம் முதல் இதுவரை 375 தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டு உள்ளது. அறுவை சிகிச்சைக்கு பின் அவை உரிய மருத்துவ கண்காணிப்பில் ஐந்து நாட்கள் வைத்து, பிடிபட்ட இடத்தில் விடப்பட்டு வருகின்றன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.