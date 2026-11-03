செங்கல்பட்டு பேருந்து நிலையத்தில் தொடரும் திருட்டு: பயணியர் அச்சம்
செங்கல்பட்டு பேருந்து நிலையத்தில் தொடரும் திருட்டு: பயணியர் அச்சம்
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 10:25 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு பேருந்து நிலையத்தில் தொடரும் திருட்டு சம்பவங்களால், பேருந்துக்காக காத்திருக்கும் பயணியர் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
செங்கல்பட்டு புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து, சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், மாமல்லபுரம், கல்பாக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு, அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
ஆயிரக்கணக்கான பயணியர், பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்றுவர, இந்த பேருந்து நிலையத்தை பயன்படுத்துகின்றனர்.
தற்போது, தீபாவளி பண்டிகைக்காக வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்க, ஏராளமான கிராம மக்கள் செங்கல்பட்டு நகருக்கு வருகின்றனர்.
இதனால், பேருந்து நிலையத்தில் பயணியர் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி, மர்ம நபர்கள் திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபடுவதாக, பயணியர் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து, பயணியர் கூறியதாவது:
செங்கல்பட்டு பேருந்து நிலையத்தில் கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி, மர்ம நபர்கள் மொபைல் போன், பணம் ஆகியவற்றை திருடி செல்கின்றனர்.
பத்து நாட்களுக்கு முன், காஞ்சிபுரம் பேருந்தில் ஏற முயன்ற முதியவரிடம், 16 ஆயிரம் ரூபாயை மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றனர். தற்போது தீபாவளி பண்டிகை என்பதால், வழக்கத்தை விட மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது.
இரு தினங்களுக்கு முன் பேருந்து நிலையத்தில் குழந்தையுடன் நின்ற பெண்ணிடம், மர்ம நபர்கள் 2,000 ரூபாயை திருடி சென்றுள்ளனர்.
இரவு நேரத்தில் பேருந்துக்காக காத்திருக் கும் பயணியரை மிரட்டி வழிப்பறி சம்பவங்களும் நடக்கின்றன.
இதுகுறித்து புகாரளித் தால் போலீசார் முறையாக
நடவடிக்கை எடுப் பதில்லை. புதிய பேருந்து நிலையத்தில், அடிக்கடி வழிப்பறி, திருட்டு சம்பவங்கள் நடப்பதால் பயணியர் அச்சம் அடைந்துள்ளனர்.
எனவே, போக்குவரத்து போ லீசார் பேருந்து நிலையத்தில் ரோந்து பணிகளில் ஈடுபட்டு திருட்டு சம்பவங்களை தடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.