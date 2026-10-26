/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/செங்கல்பட்டு காய்கறி சந்தை விலை நிலவரம் (கிலோ) ரூ
UPDATED : அக் 25, 2026 05:05 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:02 PM
அ நிறம் | அளவு
புடலை 20
பாகற்காய் 30
கத்தரிக்காய் 20
கோவைக்காய் 40
பீர்க்கங்காய் 40
வெண்டைக்காய் 30
மஞ்சள் பூசணி 15
வெள்ளை பூசணி 20
காராமணி 30
கீரை (கட்டு ஒன்று) 25
வெள்ளரிக்காய் 25
வெங்காயம் 50
தக்காளி 50
வாழைக்காய் ஒன்று 10
பீட்ரூட் 35
பீன்ஸ் 100
பச்சை மிளகாய் 60
கேரட் 100
முருங்கைக்காய் 10
கொத்தவரங்காய் 40
தேங்காய் 100
பப்பாளி 40
சுண்டைக்காய் 100
எலுமிச்சைபழம் 50