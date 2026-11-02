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செங்கல்பட்டு காய்கறி மொத்த சந்தை விலை நிலவரம் (கிலோ / ரூ)
செங்கல்பட்டு காய்கறி மொத்த சந்தை விலை நிலவரம் (கிலோ / ரூ)
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 03:14 PM
அ நிறம் | அளவு
புடலைங்காய் 25
பாகற்காய் 35
கத்தரிக்காய் 20
கோவைக்காய் 40
பீர்க்கங்காய் 50
வெண்டைக்காய் 35
மஞ்சள் பூசணி 15
வெள்ளை பூசணி 20
காராமணி 30
கீரை (கட்டு ஒன்று) 25
வெள்ளரிக்காய் 25
வெங்காயம் 50
தக்காளி 50
வாழைக்காய் ஒன்று 10
பீட்ரூட் 35
பீன்ஸ் 100
ப.மிளகாய் 60
கேரட் 100
முருங்கைக்காய் 15
கொத்தவரங்காய் 40
தேங்காய் 100
பப்பாளி 40
சுண்டைக்காய் 100
எலுமிச்சைபழம் 50