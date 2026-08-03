/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ தண்டலத்தில் செஸ் போட்டி
ADDED : ஆக 03, 2026 02:53 AM
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திருப்போரூர்: திருப்போரூர் அடுத்த தண்டலம் கிராமத்தில், செஸ் போட்டி நடந்தது.
திருப்போரூர் அடுத்த தண்டலம் கிராமத்தில் உள்ள சமுதாய கூடத்தில் அனைத்து வயதினருக்கான செஸ் போட்டி நேற்று நடந்தது. இந்த போட்டியில் பள்ளி மாணவ - மாணவியர் பொதுமக்கள் என 200க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.
ஆர்.பி.எம்., செஸ் ஆகாடமி நிறுவனர் முகிலன், சமூக ஆர்வலர் குமரவேல் உள்ளிட்டோரின் ஒருங்கிணைப்பில் போட்டி நடந்தது.
போட்டியின் நிறைவாக முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்தவர்களுக்கு 3,000, 2,000, 1,000 முறையே ஊக்கத்தொகையுடன், சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.