ADDED : நவ 20, 2026 07:10 PM
திருப்போரூர்: திருப்போரூர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில், சர்வதேச குழந்தைகள் உரிமை தின விழா இன்று (நவ.,20) கொண்டாடப்பட்டது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 1,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர்.
இப்பள்ளியில், இன்று சர்வதேச குழந்தைகள் உரிமை தின விழா கொண்டாடப்பட்டது.
இதை யொட்டி, மாணவர்கள், பள்ளி பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் ஷைனிஜா,
உதவி தலைமை ஆசிரியர் கிருபாகரன் மற்றும் ஆசிரியர்கள் உறுதிமொழி ஏற்றனர்.
அப்போது தலைமை ஆசிரியர் ஷைனிஜா கூறியதாவது:
குழந்தை தொழிலாளர் முறையை ஒழிப்பது நம் தலையாய கடமை. இன்றைய சூழலில் பெண்களுக்கு கல்விதான் அழியாத சொத்தாக உள்ளது. குழந்தை திருமணத்தால், அதிகம் பாதிக்கப்படுவது பெண்கள் தான்; அவற்றை தடுக்க விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவோம். மாணவர்கள் போதை பொருள் பயன்பாட்டை தடுக்க முயற்சிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.