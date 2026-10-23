வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் உத்தரவு
வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் உத்தரவு
UPDATED : அக் 22, 2026 07:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:36 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழையின்போது குடியிருப்புப் பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்குவதைத் தடுக்க, அனைத்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என, கலெக்டர் வீரப்பன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கூடுவாஞ்சேரி முதல் ஆதனுார் வழியாக அடையாறு ஆற்றுக்குச் செல்லும் 25 கி.மீ., மழைநீர் கால்வாய் தூர்வாரும் பணி ஒரு கோடி ரூபாய் செலவில் முடிக்கப்பட்டுள்ளது.
கூடுவாஞ்சேரியில் சிற்பிநகர் – சிங்காரம் நகர் இணைப்புப் பாலப் பணிகள் 90 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளன. மேலும், மழைநீர் கால்வாய்கள் சீரமைக்கப்பட்டு, நீர் இறைக்கும் இயந்திரங்கள், ஜெனரேட்டர்கள், பொக்லைன் இயந்திரங்கள் உள்ளிட்டவை தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. புயல் பாதுகாப்பு மையங்கள் மற்றும் நிவாரண முகாம்களையும் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும் என, அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார்.