பெற்றோரை இழந்த மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி படிக்க கலெக்டர் உதவி
பெற்றோரை இழந்த மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி படிக்க கலெக்டர் உதவி
ADDED : நவ 14, 2026 08:45 PM
செங்கல்பட்டு: ‘செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், இல்லங்களில் தங்கி பயிலும் மாணவர்கள் உயர்கல்வி படிக்க, அனைத்து உதவிகளும் செய்துதரப்படும்’ என, கலெக்டர் வீரப்பன் தெரிவித்தார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு சார்பில், மாவட்டத்தில் பெற்றோரை இழந்து, பல்வேறு இல்லங்களில் தங்கி பயிலும் மாணவர்களுடன், செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன், கேக் வெட்டி, குழந்தைகள் தின விழாவை இன்று (நவ.,14), கொண்டாடினார்.
இவ்விழாவில், கலெக்டர் வீரப்பன் பேசியதாவது:
குழந்தைகள் நாளைய சமுதாயத்தின் முக்கிய துாண்கள். நீங்கள் அனைவரும் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து நன்கு பயில வேண்டும்.
இன்றைய நவீன உலகத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு கல்வி போன்ற புதுப்புது கல்வி முறைகள் பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன.
அதற்கு ஏற்றார் போல், திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில், பெற்றோரை இழந்து பாதுகாப்போர் இல்லங்களில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு, உயர்கல்வி படிப்பதற்கு தேவையான பாதுகாப்புகள் மற்றும் அரசின் நலத்திட்டங்கள் கிடைத்திட வழிவகை செய்யப்படும்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்,
அதன்பின், குழந்தைகள் இல்லங்களைச் சேர்ந்த பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 பொது தேர்வுகளில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ்களை கலெக்டர் வழங்கினார். இதில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பர்ஹத் பேகம் உள்ளிட்ட அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.