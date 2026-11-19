ADDED : நவ 17, 2026 06:31 PM
செய்யூர்: சித்தாமூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில், நடந்து வரும் வளர்ச்சித் திட்ட பணிகளை செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் நேற்று ஆய்வு செய்தார்.
சித்தாமூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட தேன்பாக்கம் அரசு தொடக்கப்பள்ளியில், கலெக்டர் வீரப்பன் நேற்று ஆய்வு செய்தார். அப்போது, மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் வருகை மற்றும் மாணவர்களின் கற்றல் திறனை கேட்டறிந்தார்.
அதை தொடர்ந்து பெரியகயப்பாக்கம் கால்நடை மருத்துமவனை ஆய்வு செய்து பராமரிக்கப்படும் பதிவேடுகள், சினை ஊசி இருப்பு நிலை, கால்நடைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட மருந்துகளின் விபரங்கள், கால்நடைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் மருந்துகளின் இருப்பு நிலையை ஆய்வு செய்தார்.
இதையடுத்து, பெரியகயப்பாக்கம் ஏரியில் தேசிய வேளாண் நிறுவனம் மூலம் நடந்து வரும் சீரமைப்பு பணிகளை ஆய்வு செய்தார். அதே போல் அரசூர், சூணாம்பேடு பகுதிகளில் ஆய்வு செய்தார்.