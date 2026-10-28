சீரழிந்த கோனேரியை சீரமைத்து மேம்படுத்த கலெக்டர் உத்தரவு
சீரழிந்த கோனேரியை சீரமைத்து மேம்படுத்த கலெக்டர் உத்தரவு
UPDATED : அக் 27, 2026 09:53 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:24 PM
மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரத்தில் துார்ந்து சீரழிந்து வரும் பழங்கால கோனேரியை, சுற்றுலாவிற்கு மேம்படுத்த, செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் உத்தரவிட்டார்.
மாமல்லபுரத்தில், பல்லவர் கால பாரம்பரிய நினைவுச் சின்னங்கள் உள்ளன. பல்வேறு பகுதிகளை சே ர்ந்த சுற்றுலா பயணியர் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள பாறை ஓவியங்களை கண்டு ரசிக்கின்றனர். அதே போல் இங்குள்ள கோனேரி வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த இடமாக உள்ளது.
பாறைகுன்றுகளில், பல்லவர் கால மற்றும் தற்போதைய கலங்கரை விளக்கங்கள் ஆகியவையும் உள்ள நிலையில், ஏரி பகுதியில் இருந்து, அவற்றை காணும்போது, ரம்மியமாக காட்சியளித்து பார்வையாளர்களை கவர்கிறது.
இத்தகைய ஏரி பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில் இருந்தும், நீண்டகாலமாக பராமரிக்கப்படாமல் துார்ந்து, புதர் சூழ்ந்து சீரழிந்துள்ளது. அதை துார்வாரி, சுற்றுலா பயன்பாட்டிற்கு மேம்படுத்த,
வேண்டும் என, சுற்றுலா ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்து வந்தனர்.
இதுகுறித்து நம் நாளிதழில் கடந்த மாதம் செய்தி வெ ளியானது.
இந்நிலையில், செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன், நகராட்சி கமிஷனர் அபர்ணா ஆகியோர் நேற்று கோனேரியை ஆய்வு செய்தனர்.
அதன் பின் கலெக்டர் பேசியதாவது:
கோனேரியை துார் வாரி, நடைபாதை, பூங்கா உள்ளிட்டவற்றுடன், சுற்றுலா பொழுதுபோக்கிற்கு மேம்படுத்த பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மேலும், தானியங்கி மழைநீர் அளவீட்டு மானியையும் பார்வையிட்டு, அங்கு சூழ்ந்துள்ள முட்பு செடிகளை அகற்ற வேண்டும். சுற்றுலா பயணியரை கவரும் வகையில், அமைக்க திட்டமிட வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.