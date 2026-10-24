நீர்நிலைகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற கலெக்டர் வீரப்பன் உத்தரவு
நீர்நிலைகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற கலெக்டர் வீரப்பன் உத்தரவு
ADDED : அக் 23, 2026 09:02 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், நீர்நிலைகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வருவாய்த்துறை, நீர்வளத்துறை அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் வீரப்பன் உத்தரவிட்டார்.
செங்கல்பட்டு கலெக்டர் கூட்டரங்கில், விவசாயிகள் நலன்காக்கும் நாள் கூட்டம், கலெக்டர் வீரப்பன் தலைமையில் இன்று (அக்.,23) நடந்தது.
கூட்டத்தில், விவசாயிகள் பேசியதாவது:
கல்பாக்கம் அடுத்த, ஆயப்பாக்கம் பெரிய ஏரி, கொக்கனட்டான் ஏரி, வாயலுார் ஏரிகளுக்கு பாலாற்றில் இருந்து உபரி நீர் கால்வாய் மூலம், தண்ணீர் வருகிறது.
அதன்பின், ஏரி, நீர்வரத்து கால்வாய்கள் தனிநபர்களின் ஆக்கிரமிப்பில் சிக்கியுள்ளதால், ஏரிகளுக்கு தண்ணீர் வரத்து குறைந்து வருகிறது. இந்த இதுகுறித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றதில், 2019ம் ஆண்டு தொடரப்பட்ட வழக்கில், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
ஆனால், துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதில் சுணக்கம் காட்டுகின்றனர். நீதிமன்ற உத்தரவுகளை சொல்லி முறையிட்டாலும் கண்டுகொள்வது இல்லை. ஒரு சில இடங்களில் அதிகாரிகளின் துணையுடன் ஆக்கிரமிப்புகள் நடக்கிறது.
தாம்பரம் அடுத்த, கவுரிவாக்கம் கிராமத்தில் உள்ள ஏரி 48 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ளன. இதில், 25 ஏக்கரில், கழிவுநீர் கலந்துள்ளது. கடந்த 10 ஆண்டுகளாக, விவசாயம் செய்ய முடியாத சூழல் உள்ளது.
ஏரிக்கரையில் உடைந்த பகுதியை சீரமைக்க, தாம்பரம் மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்காமல் கிடப்பில் போட்டுள்ளனர். ஏரியை காப்பாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
திருக்கழுக்குன்றம் அடுத்த, நெரும்பூர் கிராமத்தில், பாசன கால்வாய் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதை, அதிகாரிகள் அகற்ற வேண்டும். பழமத்துார் – மணப்பாக்கம் இடையே பாலாற்றில் தடுப்பணை கட்ட வேண்டும் என, நீண்டகாலமாக அரசிடம் கோரிக்கை வை த்து வருகிறோம்.
பருவ மழைக்குள் ஏரி மதகுகளை சீரமைக்க வேண்டும். மதுராந்தகம் ஏரியிலிருந்து, 30 ஏரிகளுக்கு தண்ணீர் செல்லும் வகையில் உயர்மட்ட கால்வாசய் அமைக்கப்பட்டது. கால்வாய் அமைக்க நிலம் கையகப்படுத்திய, 40 விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு வழங்காமல் உள்ளனர். இழப்பீடு வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் பேசினர்.
அதன் பின் கலெக்டர் வீரப்பன் பேசியதாவது:
ஆயபாக்கம் கிராமத்தில், பாலாற்றில் இருந்து உபரி நீர் கால்வாய், ஏரி ஆக்கிரமிப்பு கள் மற்றும் வண்டலுாரில் பாசன கால்வாய்கள் ஆக்கிரமிப்புளை அகற்ற, வருவாய்த்துறை, நீர்வளத்துறை இணைந்து செயல்பட வேண்டும். பருவ மழைக்குள் நீர்நிலைகளை சீரமை க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
இந்த கூட்டத்தில், செங்கல்பட்டு மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பர்ஹத் பேகம், வேளாண் இணை இயக்குநர் ஸ்டீபன் ஜெயக்குமார், மண்டல கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணை பதிவாளர் மலர்விழி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.