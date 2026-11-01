பயிர் கணக்கெடுப்பு பணிகள் குறித்து வேளாண் உற்பத்தி ஆணையர் ஆய்வு
பயிர் கணக்கெடுப்பு பணிகள் குறித்து வேளாண் உற்பத்தி ஆணையர் ஆய்வு
ADDED : அக் 31, 2026 07:36 PM
திருப்போரூர்: காயார் கிராமத்தில் பயிர் கணக்கெடுப்பு பணிகள் குறித்து வேளாண்மை உற்பத்தி ஆணையர் இன்று (அக்.,31), ஆய்வு செய்தார்.
தமிழ்நாட்டில் விவசாயப் பயிர் நிலங்களை மின்னணு முறையில் கணக்கெடுக்கும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. அரசின் நலத்திட்டங்கள், பயிர்க்கடன் மற்றும் காப்பீட்டுத் தொகையை விவசாயிகள் எளிதாகப் பெறுவதை உறுதி செய்ய இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
அதன்படி, திருப்போரூர் அடுத்த காயார் கிராமத்தில் மின்னணு பயிர் கணக்கெடுப்பு பணி
குறித்து, வேளாண் உற்பத்தி ஆணையர் வெங்கடேஷ், வேளாண் துணை இயக்குநர் ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்டோர் இன்று, ஆய்வு செய்தனர்.
இதில், மொபைல் போனில் எவ்வாறு பதிவேற்றம் செய்யப்படுகிறது, கணக்கெடுப்பின் போது ஏற்படும் இடையூறுகளை எளிமைப்படுத்துதல் போன்ற வழிமுறைகள் குறித்தும் ஆலோசனை செய்யப்பட்டது.
மேலும், டிரோன் மூலம் எளிமையாக மேற்கொள்வதற்கான சாத்தியகூறுகள் உள்ளனவா எனவும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
ஆய்வின் போது, நிலவுடைமை பதிவு செயல் விளக்கம் குறித்து விவசாயிகளுக்கு செ ய்முறை பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
விவசாய நிலத்தில் நீர் தேங்கும் பகுதிகளை கண்டறிந்து முன்னெச்சரிக்கை வசதி ஏற்படுத்தவும் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்ட பயிர்களை காக்க உரிய தொழில்நுட்ப ஆலோசனை வழங்கவும் அதிகாரிகளுக்கு ஆணையர் உத்தரவிட்டார்.