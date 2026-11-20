UPDATED : நவ 19, 2026 03:42 PM
ADDED : நவ 19, 2026 03:40 PM
அச்சிறுபாக்கம்: ஒரத்தி ஊராட்சியில் சுபநிகழ்ச்சிகள் நடத்த பயன்படுத்தப்படும் சமுதாய நலக்கூடம் மூடப்பட்டுள்ளதால், மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டுமென, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
அச்சிறுபாக்கம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட ஒரத்தி ஊராட்சியில், 1,000க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். இங்குள்ள சமுதாய கூடம் பூட்டப்பட்டு உள்ளது.
இதனால், தங்கள் வீட்டு சுபநிகழ்ச்சிகளை மதுராந்தகம், அச்சிறுபாக்கம், மேல்மருவத்துார், திண்டிவனம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபங்களில் நடத்துகின்றனர். இது, வீண் அலைச்சலையும், அதிக செலவுகளையும் ஏற்படுத்துகிறது.
இதுகுறித்து, அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
ஒரத்தியில், 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் சமுதாயக்கூடம் கட்டப்பட்டது. அதன்பின், முறையாக பராமரிக்காததால் சமுதாய கூடத்தின் சுவர்களில் விரிசல் ஏற்பட்டதால் பூட்டப்பட்டது. கடந்தாண்டு ஊராட்சி நிர்வாகத்தின் மூலம் சமுதாய கூடம் பராமரிக்கப்பட்டு, விரிசல் சரிசெய்யப்பட்டு வர்ணம் பூசப்பட்டது.
ஆனாலும், இதுவரை பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்படவில்லை. எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, சமுதாயக்கூடத்தை மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.